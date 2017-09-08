Урагану "Хосе" в Атлантике присвоена четвертая категория мощности
Урагану "Хосе", на данный момент движущемуся через Атлантический океан, присвоена более высокая, четвертая, категория мощности из пяти возможных, сообщили в пятницу в Национальном центре США по слежению за ураганами.
В настоящее время максимальные порывы ветра урагана "Хосе" составляют более 240 км/ч.
Согласно прогнозам метеорологов, "Хосе", вероятно, достигнет Карибских островов позднее в пятницу.
На данный момент ураган "Хосе" слабее урагана "Ирма", который ранее обрушился на острова Карибского бассейна и унес жизни 18 человек.