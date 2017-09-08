События

07:58 08.09.2017

Трамп заявляет о планах покончить с финансированием терроризма со стороны "определенных стран"

США хотят положить конец практике финансирования рядом государств террористических группировок, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Существует факт крупномасштабного финансирования терроризма со стороны определенных стран, и я хочу остановить финансирование терроризма от них, и мы остановим финансирование терроризма", - сказал президент во время совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Белом доме.

При этом он указал, что прекращение подобной практики необходимо для урегулирования кризиса вокруг Катара.

В начале июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт взял на себя роль посредника в урегулировании конфликта.

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