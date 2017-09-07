Владельцы авто на иностранных номерах прекратили акцию для участия в отработке законопроекта

Сторонники легализации автомобилей на иностранных номерах - организаторы акции "За доступную растаможку каждому украинцу" - решили прекратить активную фазу начатой 6 сентября акции для отработки положений нового законопроекта в сотрудничестве с органами власти.

"Верховная Рада предложила ряд уступок относительно наших требований. Активная фаза акции "За доступную растаможку" прекращена. Мы переходим к отработке положений нового законопроекта", - написал на своей странице в сети "Фейсбук" один из координаторов акции Эльдар Салимов.

При этом он добавил, что акция может быть возобновлена в случае, если сотрудничество с органами законодательной и исполнительной власти не принесет ожидаемых результатов.

"Подробности и официальное заявление впоследствии", - написал он.

Как сообщалось, в среду владельцы авто на иностранной регистрации под стенами Верховной Рады начали бессрочную акцию с требованием к украинским властям введения механизма легализации уже завезенных в страну автомобилей на еврономерах, а также реформирования таможенных правил для ввоза таких автомобилей.

Среди целей акции – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур в отношении водителей автомобилей на еврономерах, мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

Как отметила в среду глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в комментарии телеканалу "Эспресо ТВ", переход на украинские номера уже ввезенных в Украину легковых авто с иностранной регистрацией обойдется их собственникам в EUR1-1,4 тыс.