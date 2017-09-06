Самый мощный за десятилетие ураган в Атлантике "Ирма" обрушился на Карибские острова

Самый мощный за последнее десятилетие ураган в Атлантике "Ирма" достиг северо-восточной части Карибских островов, передают в среду западные СМИ.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Ирма" соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/ч.

В настоящее время ураган достиг Карибских островов и направляется в сторону Пуэрто-Рико, Гаити, Кубы и Доминиканской республики.

Как отмечает BBC, "Ирма" по своей силе превышает ураган "Харви", который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.

Накануне власти штата Флорида начали эвакуацию местных жителей.

Число жертв урагана "Харви" в США достигло 47 человек. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а нанесенный стихией ущерб оценивается в $190 млрд.