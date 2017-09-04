Луценко: 1,7тыс. участников АТО в течение 3-х месяцев смогут получить амнистию

Около 1,7 тыс. участников антитеррористической операции на Донбассе смогут воспользоваться законом об амнистии, подписанным президентом Украины Петром Порошенко, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Президент подписал закон, проголосованный в парламенте еще в 2016 году… 1700 лиц из числа участников АТО смогут в течении трех месяцев закрыть свои проблемные вопросы", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Николаеве.

При этом Ю.Луценко подчеркнул, что из этого количества около 1,1 тыс. обвиняются в мелких правонарушениях. "Таких, как самовольное отлучение из воинской части, небрежное выполнение служебных обязанностей. В течении трех месяцев они могут получить амнистию", - проинформировал он.

Генпрокурор также рассказал, что дела в отношении 120 участников АТО, которые обвиняются в тяжелых преступлениях, таких, как убийство или тяжкие телесные повреждения, уже находятся в судах, и меру наказания им будет избирать суд.