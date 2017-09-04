Самовольное восстановление граффити времен Евромайдана на Грушевского без обращения госорганов невозможно – автор

Известные граффити с изображением классиков украинской литературы, которые были созданы во время Евромайдана и являлись экспонатами Музея Майдана не могут быть восстановлены самовольно, без обращения государственных институтов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал автор данных граффити художник Sociopath.

"Никто из представителей государственных институтов, кроме простых украинцев, не обращался ко мне с просьбой восстановить картины. Надеюсь, Вы понимаете, что самовольное восстановление в данной ситуации невозможно", - написал он.

Художник отметил, что у него имеются трафареты картин.

"Я обещаю вам всем, что восстановлю Трилогию, как только ситуация приобретет правильное развитие", - сообщил автор.

По его словам, он услышал, что группа художников - 4 сентября, намерена начать восстанавливать рисунки без его участия.

"Обидно, но такой шаг, как по мне, является ничем иным, как попыткой обмануть нас всех и пропиариться на этой ситуации", - считает автор.

Как сообщалось, по факту уничтожения в центре Киева граффити с изображением классиков украинской литературы, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана, киевская прокуратура открыла уголовное производство, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях в субботу вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.