Закрылся мебельный магазин, на фасаде которого были уничтожены граффити времен Революции Достоинства

Мебельный магазин "Эмпориум", на фасаде которого были уничтожены известные граффити с изображением классиков украинской литературы, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана, закрылся, сообщил руководитель магазина Игорь Доценко.

"Уважаемые граждане! Салон Эмпориум закрыт!", - написал он свое странице в Фейсбук.

Согласно сообщению И.Доценко, граффити уничтожили некие "провокаторы".

"Несмотря на то, что мы три с половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы, для того чтобы совершить этот вандализм", - написал он.

В то же время, в Институте истории Украины НАНУ подозреваю в уничтожении граффити собственников магазина "Эмпориум".

"Подозреваем, что граффити уничтожено владельцем магазина "Эмпориум", который является арендатором помещения Института украинского языка НАН Украины, без согласования с собственником дома (дом по ул. Грушевского, 4 является собственностью НАН Украины и находится на балансе Института истории Украины НАН Украины, который не согласовал договор аренды Института украинского языка с владельцем "Эмпориум") и вопреки охранному законодательству (граффити на Грушевского, 4 являются памятником истории согласно приказу Министерства культуры Украины от 15.10.2014 № 869)", - говорится в сообщении на официальной странице института в Фейсбук.

Ранее в воскресенье, представители патриотических организаций провели у здания по ул.Грушевского 4, на котором ранее располагались граффити с Тарасом Шевченко, Иваном Франко и Лесей Украинкой и работал магазин мебели "Эмпориум" протестную акцию против уничтожения граффити, в ходе которой был поврежден вход в магазин.

Как сообщалось, по факту уничтожения в центре Киева граффити с изображением классиков украинской литературы, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана, киевская прокуратура открыла уголовное производство, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.