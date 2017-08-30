Прокуратура и Нацбюро по расследованию авиапроисшествий расследуют обстоятельства гибели пилота на Прикарпатье

Прокуратура Ивано-Франковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту крушения вертолета и гибели пилота в Яремчанском районе (по статье "нарушение правил воздушных полетов"), к расследованию происшествия привлечены специалисты из профильного бюро.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, установлено, что 29 августа сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в лесном массиве ГП "Ворохтянское лесное хозяйство" обнаружили труп мужчины рядом с обломками вертолета. В ходе следствия выяснилось, что погибший - 53-летний житель Львова, он совершал полет на коммерческом двухместном вертолете Robinson R22 и разбился на склоне горы.

"Во время осмотра места происшествия неподалеку обломков вертолета обнаружены 6 ящиков сигарет без акцизных марок", - отмечает пресс-служба.

К проведению расследования привлечены специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Назначен ряд экспертиз. Тело пилота направлено в морг.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 281 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, днем 29 августа вблизи с.Яблуница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области в труднодоступном месте спасатели обнаружили обломки вертолета и тело мужчины. Изначально марка воздушного судна и личность погибшего не были установлены. При этом, как отмечали в ГСЧС, это мог быть 53-летний львовянин, которого с 28 августа разыскивали спасатели ряда районов Ивано-Франковской и Закарпатской областей.