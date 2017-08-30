События

12:41 30.08.2017

Благодаря "школьному перемирию" уже четверо суток ВСУ не несут боевых потерь – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает отсутствие боевых потерь в рядах украинских военнослужащих на Донбассе за 4 последние суток, во время которых действует "школьное перемирие".

"На сегодняшний день четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери", - заявил П.Порошенко в ходе церемонии открытия общеобразовательной школы в с.Наварив Пустомытовского района Львовской области в среду.

Президент подчеркнул, что боевые потери отсутствуют благодаря "школьному перемирию", которое было инициировано украинской стороной во время переговоров в "Нормандском формате".

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Интерфакс-Украина
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