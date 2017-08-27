События

15:02 27.08.2017

До 16 возросло число жертв двух терактов в Каталонии

В Испании скончалась одна из пострадавших в результате теракта в Барселоне, сообщили в воскресенье в департаменте здравоохранения Каталонии.

Таким образом, число погибших в результате двух терактов в Каталонии возросло до 16.

Отмечается, что речь идет о 51-летней гражданке Германии. Погибшая оставалась в одной из каталонских больниц в критическом состоянии со дня теракта.

В больницах региона все еще остаются 24 человека.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Следователи исходят из того, что все люди, имеющие отношения к этим нападениям, либо ликвидированы, либо задержаны.

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