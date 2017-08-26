Спецпредставитель США Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина не готова вступить в НАТО, а Альянс не готов ее сейчас принять.

"Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть", - сказал спецпредставитель США в интервью телеканалу "Прямой".

По его словам, подготовка страны к вступлению в Альянс занимает много времени. К.Волкер также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной.

"И США, и ЕС, и Россия - все должны понять, что Украина это независимая страна и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО - это полностью решение Украины, но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО", - сказал К.Волкер.

Он добавил, что Украина не готова также к вступлению в НАТО с точки зрения безопасности.