Политика

23:20 26.08.2017

Глава Пентагона в ходе визита в Украину привез военное оборудование для ВСУ - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (Дж.Мэттис - ИФ) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", - сказал К.Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

При этом спецпредставитель отметил, что США никогда не признают аннексии Крыма, а восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине.

"Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", - добавил спецпредставитель США.

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Интерфакс-Украина
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