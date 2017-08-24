Киев поддержит инициативу Молдовы лишить так называемых российских миротворцев оснований для пребывания в Приднестровье - Фриз

Украина выступит с поддержкой инициативы Молдовы лишить российскую так называемую миротворческую миссию в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) оснований для пребывания на молдавской территории, заявила народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Ирина Фриз.

"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. В очередной раз подчеркиваю: мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ был полностью выведен из Молдовы", - написала депутат на странице в Фейсбуке в четверг.

Она также приветствует заявление постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару и отмечает, что Украина готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам.

Как сообщалось, постоянный представитель Молдовы при ООН В.Морару обратился с письмом к руководству ООН с просьбой включить в повестку дня Генассамблеи 12 сентября вопрос о полном выводе российских военных из региона Приднестровья.

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду подтвердил, что власти республики попросили ООН включить в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в начале сентября, вопрос о выводе российских войск с территории республики.