Полиция задержала мужчину, который причастен к убийству иностранца в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, который может причастен к убийству иностранного гражданина на ул. Шота Руставели в Киеве, открыто два уголовных производства – по факту умышленного убийства и по факту завладения автомобилем, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Были сразу отработаны место происшествия, были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план "перехват", - цитирует начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко отдел коммуникации.

По его словам, через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали мужчину.

"При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Его задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливаются возможные свидетели и мотивы убийства, а также другие лица, которые имели отношение к этому событию", - проинформировал А.Крищенко.

Следователи открыли два уголовных производства: по факту умышленного убийства - ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник сбежал на автомобиле убитого) - ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Печерском районе Киева ночью застрелили гражданина иностранного государства, 1988 г.р.