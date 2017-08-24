События

09:15 24.08.2017

В Киеве ночью застрелили иностранца, полиция разыскивает злоумышленников

В Печерском районе Киева минувшей ночью застрелили гражданина иностранного государства, полиция ввела план "перехват".

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информация о стрельбе на улице Шота Руставели поступила в 23.30 в среду. Прибывшие патрули и следственно-оперативная группа обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Его личность установлена - это гражданин другого государства, 1988 г.р.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую к месту совершения территорию для выявления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать убийство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват". Вероятно, злоумышленники скрылись на автомобиле "Фольксваген".

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