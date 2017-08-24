События

10:56 24.08.2017

Полиция открыла дело по статье "хулиганство" по факту разрушения бюста маршала Жукова в Одессе

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины по факту разрушения бюста маршала Георгия Жукова в Одессе.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, ночью в Таировское отделение полиции поступило сообщение от оператора спецлинии "102" о том, что на перекрестке проспекта Небесной сотни (бывш. Маршала Жукова) и ул. Академика Глушко неизвестные лица повредили памятник маршалу Жукову.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая по свидетельствам очевидцев происшествия установила, что неизвестные повалили с полутораметрового гранитного постамента бюст маршала Жукова, загрузили его в автомобиль "Мерседес Вито" черного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время фрагменты памятника были обнаружены в центре Одессы на Деволановском спуске. Сейчас они доставлены в Таировское отделение полиции и приобщены к материалам уголовного производства. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Участники разрушения памятника в Facebook сообщают, что таким образом "неизвестные патриоты" поздравили одесситов с Днем Независимости.

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Интерфакс-Украина
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