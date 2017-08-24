События

10:21 24.08.2017

В Одессе неизвестные демонтировали бюст Жукова

Неизвестные демонтировали бюст маршалу Георгию Жукову в Одессе, стоявший на углу проспекта Небесной Сотни и ул. Академика Глушко, сообщает сайт местного издания "Думская" в четверг утром.

По информации издания, гипсовую фигуру сняли с постамента, отвезли на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском.

Сайт также выложил фотографию с изображением поваленного бюста.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает комментарием правоохранителей по данному инциденту.

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