В Одессе неизвестные демонтировали бюст Жукова

Неизвестные демонтировали бюст маршалу Георгию Жукову в Одессе, стоявший на углу проспекта Небесной Сотни и ул. Академика Глушко, сообщает сайт местного издания "Думская" в четверг утром.

По информации издания, гипсовую фигуру сняли с постамента, отвезли на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском.

Сайт также выложил фотографию с изображением поваленного бюста.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает комментарием правоохранителей по данному инциденту.