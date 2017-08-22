Киевский ЦУМ будет наращивать долю собственной торговли
ООО "ЭСТА Холдинг" (Бровары Киевской обл.), управляющая компания группы "ЭСТА", намерено увеличивать в столичном универмаге "ЦУМ" долю собственных закупок продукции.
"Часть товаров (в ЦУМе – ИФ) идет по схеме комиссии, часть – мы закупаем у поставщиков и продаем сами. Доля этих товаров, скорее всего, будет расти, в том числе и в качестве рычага для вывода новых марок на рынок Украины", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании "ЭСТА Холдинг" Максим Громадцов.
По его словам, компания не рассматривает возможность изменения концепции торгового центра, однако планирует наращивать долю собственной торговли в ЦУМе.
Как отметил М.Громадцов, с момента открытия ЦУМа в конце ноября 2016 года в объекте поменялось около 10% арендаторов.
"В основном ушли нишевые бренды, в то же время крупные системные операторы расширяют свое присутствие. К примеру, Ultra Group выводит на рынок Superdry и впервые запускает его именно в ЦУМе, к тому же мы очень сильно расширили линейку украинских брендов. Мы еще наполняем ЦУМ и нам потребуется время, чтобы донести свой бренд-микс до целевой аудитории", - отметил топ-менеджер.
Как сообщалось, киевский ЦУМ с общей арендуемой площадью (GLA) 23,5 тыс. кв. м был открыт для посетителей после нескольких лет реконструкции в конце ноября 2016 года.
Здание ЦУМа было полностью перестроено, при этом был сохранен исторический фасад, а внутри возведен новый центр в формате классического универмага с широким ассортиментом товаров, организованным по принципу специализированных отделов в едином сервисном пространстве.
По словам гендиректора "ЭСТА Холдинг", за шесть лет в реконструкцию ЦУМа было инвестировано около $100 млн, при этом его площадь была увеличена вдвое – до 45 тыс. кв. м – за счет застройки внутреннего двора и появления трех подземных этажей.
На момент открытия наполненность площадей универмага составила 80%, договора были подписаны со 150 арендаторами, представляющими около 300 брендов.
"ЭСТА Холдинг" приобрела ЦУМ в конце 2010 года, здание было закрыто на реконструкцию 1 февраля 2012 года.
Генподрядчиком проекта выступила компания "Альтис" (Киев).
Инвестором и девелопером реконструкции универмага выступает "ЭСТА Холдинг".
Эксклюзивное интервью с М.Громадцовым будет размещено в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина"