Киевский ЦУМ будет наращивать долю собственной торговли

ООО "ЭСТА Холдинг" (Бровары Киевской обл.), управляющая компания группы "ЭСТА", намерено увеличивать в столичном универмаге "ЦУМ" долю собственных закупок продукции.

"Часть товаров (в ЦУМе – ИФ) идет по схеме комиссии, часть – мы закупаем у поставщиков и продаем сами. Доля этих товаров, скорее всего, будет расти, в том числе и в качестве рычага для вывода новых марок на рынок Украины", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании "ЭСТА Холдинг" Максим Громадцов.

По его словам, компания не рассматривает возможность изменения концепции торгового центра, однако планирует наращивать долю собственной торговли в ЦУМе.

Как отметил М.Громадцов, с момента открытия ЦУМа в конце ноября 2016 года в объекте поменялось около 10% арендаторов.

"В основном ушли нишевые бренды, в то же время крупные системные операторы расширяют свое присутствие. К примеру, Ultra Group выводит на рынок Superdry и впервые запускает его именно в ЦУМе, к тому же мы очень сильно расширили линейку украинских брендов. Мы еще наполняем ЦУМ и нам потребуется время, чтобы донести свой бренд-микс до целевой аудитории", - отметил топ-менеджер.

Как сообщалось, киевский ЦУМ с общей арендуемой площадью (GLA) 23,5 тыс. кв. м был открыт для посетителей после нескольких лет реконструкции в конце ноября 2016 года.

Здание ЦУМа было полностью перестроено, при этом был сохранен исторический фасад, а внутри возведен новый центр в формате классического универмага с широким ассортиментом товаров, организованным по принципу специализированных отделов в едином сервисном пространстве.

По словам гендиректора "ЭСТА Холдинг", за шесть лет в реконструкцию ЦУМа было инвестировано около $100 млн, при этом его площадь была увеличена вдвое – до 45 тыс. кв. м – за счет застройки внутреннего двора и появления трех подземных этажей.

На момент открытия наполненность площадей универмага составила 80%, договора были подписаны со 150 арендаторами, представляющими около 300 брендов.

"ЭСТА Холдинг" приобрела ЦУМ в конце 2010 года, здание было закрыто на реконструкцию 1 февраля 2012 года.

Генподрядчиком проекта выступила компания "Альтис" (Киев).

Инвестором и девелопером реконструкции универмага выступает "ЭСТА Холдинг".

Эксклюзивное интервью с М.Громадцовым будет размещено в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина"