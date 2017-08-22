Экономика

13:23 22.08.2017

Власти Киева ищут инвестора для переформатирования Бессарабского рынка

Власти Киева ищут инвестора для столичного Бессарабского рынка с целью его переоборудования в соответствии с современным форматом торговли, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании "ЭСТА Холдинг" Максим Громадцов.

"Очень надеюсь, что "Бессарабка" превратится из самого дорогого рынка, ничем не отличающегося от других рынков города, в нормальный формат правильного европейского рынка, как например рынок San Migel в Мадриде, или Camden Market в Лондоне. Я знаю точно, что у мэра Виталия Кличко есть понимание, мы по этому поводу общались. Но власти пока не могут найти инвестора", – сказал М.Громадцов.

По его словам, с утратой Крещатиком статуса главной торговой улицы страны доля ритейлеров одежды на нем сократилась до примерно 20% всех торговых площадей, а оставшиеся помещения заняли отделения банков, кафе и рестораны. Также упала посещаемость улицы местными жителями на выходных.

В то же время гендиректор "ЭСТА Холдинг" отмечает, что на возобновление розничной торговли на Крещатике может позитивно повлиять проект создания единой пешеходной зоны от Контрактовой площади и ул. Петра Сагайдачного до конца Крещатика.

"Надеюсь, они успеют создать единую пешеходную зону от Контрактовой площади до конца Крещатика. От этого выиграют туристы, выиграет город, выиграет ЦУМ. Но это долгосрочный проект. Повезет, если успеют за пять лет", – сказал М.Громадцов.

Эксклюзивное интервью М.Громадцова будет размещено в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

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