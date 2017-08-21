Превышающие 900 тыс. грн выплаты госисполнителям выделяются не из госбюджета, а из фактически взысканных сумм

Превышающие 900 тыс. грн выплаты некоторым сотрудникам государственной исполнительной службы не являются премиями, выплачиваются не из госбюджета, а из фактически взысканных сумм, заявляет Министерство юстиции.

"Выплаченная сумма в пользу государственного исполнителя не является премией, уплаченной из бюджета, а является вознаграждением, которое выплачивается из взысканного с должника исполнительного сбора и составляет 10% суммы долга, фактически взысканной с должника", - сообщило ведомство на своем сайте, комментируя распространенную в СМИ информацию о выплатах госисполнителям.

В Минюсте отмечают, что выплата такого вознаграждения госисполнителю осуществляется в пределах и за счет соответствующих поступлений в специальный фонд госбюджета, который формируется из средств исполнительского сбора, взысканного государственными исполнителями с должников, и не требует дополнительных расходов госбюджета Украины.

В Минюсте подчеркивают, что распространенная информация о выплате премий сотрудникам Минюста "является вырванной из контекста официального ответа и.о. госсекретаря ведомства Елены Косолаповой на запрос группы "Антикоррупционная реформа" Реанимационный Пакет Реформ"".

Размер и порядок выплаты вознаграждения госисполнителям утвержден постановлением правительства №643 от 8 сентября 2016 года.

Постановление предусматривает выплату государственному исполнителю, на исполнении у которого находился исполнительный документ 2% взимаемой суммы или стоимости имущества должника, переданного взыскателю по исполнительному документу, а также 0,5% взимаемой суммы или стоимости имущества должника руководителю органа госисполнительной службы и его заместителям, которым непосредственно подчинен государственный исполнитель.

Из суммы вознаграждения государственных исполнителей удерживаются до 20% соответствующих налогов и сборов в госбюджет Украины.

В Минюсте подчеркивают, что с момента введения системы мотивации госисполнителей (с сентября 2016 года) органами государственной исполнительной службы взыскано почти 745 млн грн исполнительного сбора, которые были перечислены в Государственный бюджет Украины. До введения такой мотивации за 8 месяцев 2016 года госисполнители взыскали и перечислили в бюджет 1,5 млрд грн, после внедрения системы мотивации с октября 2016 по июнь 2017 - почти 1,8 млрд грн. При этом объем выполнения судебных решений за этот период увеличился в три раза.

В ведомстве отмечают, что практика выплаты процентов за успешное выполнение судебных решений является общеевропейской и успешно применяется, в частности, в Болгарии, где размер вознаграждения исполнителя составляет от 2% до 15%, в Польше, где общий размер вознаграждения исполнителя достигает 15%, в Румынии - до 10% в зависимости от размера взыскания по исполнительному документу и других странах.

Кроме того, Минюст рассматривает возможность установить верхнюю границу вознаграждения исполнителям на переходный период реформы исполнительной службы.

Ранее ряд СМИ опубликовали информации о выплатах некоторым сотрудникам Государственной исполнительной службы. Так, выплаты директору департамента за июнь 2017 года составили более 1,807 млн грн, заместителю директора департамента – 1,815 млн грн, главным государственным исполнителям – от 1,050 млн грн до 7,343 млн грн, старшему судебному исполнителю за май 2017 года – 1,048 млн грн.