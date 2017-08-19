Лутковская просит генпрокурора о расследовании преступлений, которые могли совершаться в психбольнице в Днепре при СССР

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обращается к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой инициировать досудебное расследование преступлений, которые могли совершаться во времена СССР на базе психиатрической больницы со строгим наблюдением в г.Днепр с использованием методов психиатрии.

"Обращаюсь к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой инициировать досудебное расследование преступлений в отношении преследования лиц с использованием системы психиатрии для изоляции лица и подавления свободы слова", - говорится в соответствующем обращении омбудсмена, опубликованном на сайте уполномоченного в субботу. В обращении указано, что в настоящее время Министерство здравоохранения Украины осуществляет выемку архива, охватывающего многолетнюю историю деятельности государственного учреждения "Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением МЗ Украины" в Днепре. Известно, что за годы существования больницы здесь находилось большое количество людей, в том числе тех, кого преследовала карательная система СССР, указывает омбудсмен.

"Для установления исторической справедливости мы обязаны провести тщательное расследование преступлений того времени, с особым вниманием подойти к изучению этих документов с учетом их значимости для сферы защиты прав человека и недопущения повторения существования карательной психиатрии для борьбы с инакомыслием", - сказано в обращении.

Поэтому В.Лутковская считает, что анализ документов, хранившихся в этом госучреждении, должен проводиться не психиатрами системы здравоохранения, а специалистами, которые смогут оценить историческую ценность данных документов для национальной памяти, с учетом законодательства в сфере защиты персональных данных.

"Считаю, что этот анализ должен привести к оценке и криминальной составляющей этой части нашего прошлого", - добавила омбудсмен.

Психиатрическая больница в Днепре – единственная в Украине психбольница со строгим наблюдением, здесь лечатся люди, совершившие тяжкие преступления.

В конце июля текущего года и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в больнице обнаружили архивные материалы, которые свидетельствуют о карательной психиатрии времен СССР. По ее данным, с 1968 по 1991 год эта больница была орудием репрессивных органов, психиатрия использовалась здесь как инструмент политических преследований.