В Запорожье задержан чиновник обладминистрации при получении взятки

Заместитель начальника управления социальных услуг и социального обеспечения Департамента социальной защиты населения Запорожской областной государственной администрации задержан в пятницу во время получения взятки, которую потребовал за оформление разрешительных документов для инвалида.

"Чиновник получил деньги за положительное решение вопроса, касающегося оформления документов, разрешающих ввоз в Украину авто из-за границы для человека с ограниченными возможностями (для инвалида)", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области Олег Золотоноша на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, размер взятки составил $2 тыс. Чиновника задержали оперативные сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. В настоящее время полицейские проводят обыски и оперативно-следственные действия на месте совершения преступления.