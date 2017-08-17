Нардеп Хомутынник опровергает обвинение Генпрокуратуры в уклонении от уплаты налогов

Член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, глава депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник опроверг обвинение Генеральной прокуратуры Украины о возможном уклонении от уплаты налогов.

"В течение 20 лет я декларировал свои доходы и платил налоги, поэтому мне нечего бояться и я уверен в своей правоте. Главное, чтобы в действиях правоохранительных органов не было политического подтекста, а уголовное производство в отношении меня не использовали как рычаг влияния на депутатскую группу в парламенте для голосования за провластные реформы", - говорится в сообщении на сайте партии "Видродження".

Согласно пресс-релизу, Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998-го по 2016 гг.

Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к декларациям В.Хомутынника за 2015-й и 2016 гг.

Согласно материалам ходатайства, народный депутат задекларировал в 2015 году 32,7 млн грн, $570 тыс. и EUR850 тыс. наличных средств, 88 объектов ценного движимого имущества.

Как сообщалось со ссылкой на е-декларацию, В.Хомутынник также является бенефициаром 40 компаний.