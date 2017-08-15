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14:36 15.08.2017

Гриневич выступает за зачисление стоимости обучения кадров в производственные расходы предприятий

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич инициирует зачисление стоимости подготовки кадров в профессионально-технических учебных заведениях в производственные расходы предприятий.

"Для нас важно мотивировать работодателей. Просим дать поручение Министерству экономики, Министерству финансов и нашему министерству рассмотреть все таки и подготовить решение правительства о причислении тех расходов работодателей, которые вложены в подготовку кадров, на их расходы на производство", - сказала министр в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года во вторник в Днепре.

По словам Л.Гриневич, такая практика является распространенной в других странах.

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Интерфакс-Украина
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