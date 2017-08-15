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14:18 15.08.2017

Причиной поломки электропоезда "Тарпан" стал посторонний предмет на рельсах

Причиной поломки в прошедшие выходные скоростного двухсистемного межрегионального электропоезда ЭКр1-002 "Тарпан" производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Полтавская обл.) стал посторонний предмет на рельсах, сообщила пресс-служба завода.

Прибывшие в Украинскую железнодорожную скоростную компанию (УЖСК, эксплуатирует скоростные поезда – ИФ) специалисты завода совместно с железнодорожниками провели расследование причин, не позволивших поезду выйти в рейс 13 августа по маршруту Дарница-Киев - Одесса.

Как сообщил технический директор КВСЗ Максим Крамаренко, из-за внешнего механического воздействия в поезде был поврежден трансформатор. Произошло попадание в него постороннего предмета, деформация корпуса и как следствие – вытекание масла, о чем составлен соответствующий акт. Для продолжения эксплуатации понадобился ремонт трансформатор.

"На железной дороге это уже не первый случай повреждения скоростных электропоездов "Интерсити+" из-за того, что на путях находятся посторонние предметы. В частности, 29 июля текущего года электропоезд Hyundai столкнулся с автомобилем, оставленным хозяином на рельсах. КВСЗ по просьбе УЖСК принял участие в ремонте этого поезда", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, коллектив завода сожалеет о произошедшем, однако его вины в этом нет.

Как сообщалось, пассажиры поезда "Интерсити" на маршруте Одесса - Киев 13 августа были вынуждены ехать стоя из-за отсутствия необходимых вагонов.

Как отмечала пресс-служба ПАО "Укрзализныця", вместо указанного "Тарпана" в девятивагонной комплектации (607 мест) в рейс отправился другой поезд производства КВСЗ на 408 мест на локомотивной тяге.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Завод также запасные части и тележки для грузовых вагонов.

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