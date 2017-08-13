Из-за неисправности скоростного поезда на маршруте Одесса – Дарница пассажиры были вынуждены ехать стоя

Пассажиры поезда "Интерсити" маршрута Одесса-Киев были вынуждены ехать стоя из-за отсутствия необходимых вагонов, сообщили в пресс-службе Укрзализница.

"В воскресенье 13 августа по маршруту Одесса - Дарница вместо поезда "Тарпан" №764 производства Крюковского вагоностроительного завода в девятивагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест. Этот поезд на локомотивной тяге в вагонной комплектации", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Укрзализница попросила прощения у пассажиров и пообещала компенсировать разницу стоимости проезда, но ответственность возлагает на завод-изготовитель.

"Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будут компенсированы разницу стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия", подтвердили в пресс-службе ведомства.

ПАО "Укрзализница" и филиал УЗШК просят прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства.

Технической неисправности поезда устраняет завод-производитель.