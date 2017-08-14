События

11:51 14.08.2017

Двое россиян и украинец незаконно выловили на Кинбурнской косе крабы и креветки на 5 млн грн

Пограничники отдела "Очаков" Херсонского отряда, сотрудники Азово-Черноморского регионального управления и представители Национальной полиции обнаружили на побережье Кинбурнской косы в районе Ковалевского пляжа трех браконьеров с уловом на 5 млн грн.

"Наш соотечественник и два гражданина Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Украины, запрещенными средствами выловили более 42 тыс. креветок и 93 краба, которые занесены в Красную книгу Украины", - сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в понедельник.

Отмечается, что краснокнижных крабов правоохранители отпустили в море.

Общая сумма ущерба государству составляет 5 млн 164 тыс. грн.

В действиях граждан усматриваются признаки уголовного преступления по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

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Интерфакс-Украина
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