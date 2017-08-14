Минобразования предлагает предусмотреть 1,8 млрд грн на реформу школ в проекте госбюджета-2018

Министерство образования и науки Украины предлагает Кабинету министров Украины предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2018 год на реформу школ 1,848 млрд грн, сообщила глава Минобразования Лилия Гриневич.

"Нам удалось договориться с Минфином о том, чтобы предусмотреть финансирование определенных шагов введения нового стандарта начального образования, независимо от того, будет ли принят закон ("Об образовании" - ИФ)", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр пояснила, что стандарт начального образования принимает Кабмин, а не парламент, и, поскольку нет изменения длительности обучения в школе, нет нужды в принятии отдельного закона.

Л.Гриневич также отметила, что в 2018 году для запуска обучения детей в младших классах по новому стандарту необходимо подготовить около 20 тыс. учителей.

По ее словам, Верховная Рада не смогла на предыдущей сессии рассмотреть во втором чтении проект закона "Об образовании", но спикер парламента Андрей Парубий и руководство коалиции заверили министра в том, что этот законопроект будет рассмотрен на сессии в сентябре.

При этом на реализацию положений реформы образования в 2018 году, Минобразования предлагает выделить 1,85 млрд грн.

"Общая сумма – 1 млрд 847 млн 941,3 тыс. грн по предварительным подсчетам. Это те суммы, которые ми подаем Минфину на рассмотрение. 373 млн 341,3 тыс. грн должны пойти на учебники, около 600 млн грн – на оснащение классов и материалы для работы учеников, приблизительно 520 млн грн – на переобучение учителей, 54,6 млн грн – на создание национальной электронной платформы Новой украинской школы (НУШ), где будут размещаться образовательные материалы для учеников и учителей", - сказала Л.Гриневич.

Еще 300 млн грн, по ее словам, предлагается предусмотреть на расширение сети инклюзивных классов.

Полный текст интервью министра образования и науки Л.Гриневич будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.