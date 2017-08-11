Граждане Украины не пострадали в железнодорожной катастрофе в египетской Александрии

Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате столкновения двух поездов в г.Александрия (Египет), сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Консул сообщает, что по предварительной информации украинцев среди пострадавших и погибших в Египте нет", - сказано в сообщении департамента на странице в микроблоге Твиттер в пятницу вечером.

Ранее в этот день сообщалось, что в египетском городе Александрия столкнулись два поезда, один из которых следовал из Каира, а другой - из Порт-Саида. По информации сайта египетского издания "Аль-Ахрам", в результате железнодорожной катастрофы 28 человек погибли и 74 получили ранения. Окончательное число жертв катастрофы еще предстоит установить.

Премьер-министр Египта Исмаил Шериф заявил, что все больницы в Александрии переведены на усиленный режим работы для помощи пострадавшим.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родственникам погибших в результате железнодорожной катастрофы в г.Александрия (Египет).