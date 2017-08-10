События

17:27 10.08.2017

Турция открыла Босфор после восьмичасовой поисковой операции

Власти Турции в четверг вновь открыли пролив Босфор для судоходства.

По сообщению газеты "Хюрриет", Босфор был закрыт для прохода судов в течение восьми часов. Причиной стала операция по поиску 17-летнего Фуркана Йылдырыма, который числится пропавшим без вести еще с прошлого месяца. 15 июля юноша решил поплавать в проливе и был унесен течением.

В поисково-спасательной операции задействована подлодка со специальным оборудованием и подводники.

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Интерфакс-Украина
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