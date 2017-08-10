События

11:12 10.08.2017

Турция закрыла Босфор

Турция в четверг закрыла пролив Босфор для движения судов в связи с проведением поисково-спасательных работ, сообщает агентство Anadolu.

По данным Стамбульского портового управления, пролив перекрыт с 08:45 мск.

Как пишет Hurriyet, поиски связаны с новой информацией о 17-летнем Фуркане Йылдырыме, который пропал без вести 15 июля. Сообщалось, что он собирался плавать в Босфоре.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится порядка 150 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Знойную погоду сулят украинцам синоптики в ближайшие дни

Глава поселкового совета в Одесской области задержан на взятке в 45 тыс. грн

Суд повторно отложил рассмотрение апелляции главы Минфина о его внеплановой налоговой проверке

Конфликт на площади Вокзальной в Киеве: есть раненые

Суд приступил к изучению доказательств в деле о госизмене Януковича

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Германии погиб под колесами трактора в поле в Харьковской области

Протестующие против строительства АЗС "ОККО" перекрыли ул. Ревуцкого в Киеве

Кабмин урегулировал применение коэффициентов повышения оклада для сотрудников мемориала Героев Небесной сотни

Пять украинцев задержаны в ОАЭ в 2017 по обвинению в транспортировке и распространении наркотиков

В Музее мадам Тюссо появится восковая фигура Терезы Мэй

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
сервер купить
РЕКЛАМА