Турция закрыла Босфор

Турция в четверг закрыла пролив Босфор для движения судов в связи с проведением поисково-спасательных работ, сообщает агентство Anadolu.

По данным Стамбульского портового управления, пролив перекрыт с 08:45 мск.

Как пишет Hurriyet, поиски связаны с новой информацией о 17-летнем Фуркане Йылдырыме, который пропал без вести 15 июля. Сообщалось, что он собирался плавать в Босфоре.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится порядка 150 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.