Гибель гражданина Украины в авиакатастрофе возле Алматы подтвердили в украинском посольстве в Казахстане

В посольстве Украины в Казахстане уточнили, что погибший при крушении учебного самолета возле Алматы (Казахстан) пилот-инструктор был гражданином Украины.

"Сейчас мы располагаем более точной информацией. У нас уже есть письменное подтверждение, что он, к сожалению, украинец", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе посольства в четверг.

По сведениям посольства, погибший – Курченко С.П. 1970 года рождения.

Ранее в этот день в пресс-службе посольства Украины в Казахстане сообщили, что при крушении учебного самолета возле Алматы погиб этнический украинец, который был гражданином Казахстана. "Как стало известно посольству, погибший летчик-инструктор имел гражданство Казахстана, однако он этнический украинец" - сказали агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе посольства в четверг.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщила, что в 09:53 четверга по местному времени при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 км от контрольной точки аэродрома Азем (Алматинская область, 43 км от Алматы) произошла катастрофа воздушного судна Tecnam P-2002JF (регистрационный номер UP-LA321).

Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов указанного министерства Жанибек Тайжанов уточнил, что после выполнения взлета с конвейра произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пилот-инструктор и курсант – оба погибли. В министерстве создают комиссию для расследования обстоятельств авиационного происшествия.

При этом ряд казахстанских СМИ сообщают, что в результате авиакатастрофы погибли пилот-инструктор С.Курченко, 1977 года рождения, который, по предварительной информации, является гражданином Украины, и курсант Е.Абишев, 1996 года рождения.