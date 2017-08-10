Общие потери поголовья из-за вируса АЧС в Украине составили 130 тыс. свиней

Общие потери поголовья с 2012 года, когда африканская чума свиней (АЧС) впервые зарегистрирована в Украине, достигают 130 тыс. свиней, сообщает ассоциация "Свиноводы Украины".

Согласно пресс-релизу, потери поголовья в этом году составили 10 тыс. свиней.

За январь - июнь 2017 года в стране зафиксировано 92 случая АЧС в разных регионах. Этот показатель превысил антирекорд 2016 года (91 вспышка).

Согласно данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на конец июля этого года компенсация стоимости изъятых в случае АЧС свиней превысила 16 млн грн.

Кроме того, на карантинные мероприятия с 2012 года израсходовано более 14 млн грн.

Убытки специализированных свиноводческих хозяйств оцениваются более чем в 125 млн грн.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.