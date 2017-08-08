Хакеры взломали сеть телеканала HBO, распространили данные об "Игре престолов"

Неизвестная группа хакеров, похитила у американского телеканала HBO данные объемом 1,5 терабайт и требует многомиллионный выкуп, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП)

Хакеры опубликовали в открытом доступе небольшую часть похищенных данных. В основном речь идет о технической информации о телеканале. Кроме того, как отмечает АП, судя по всему, в сеть выложены сценарии к нескольким эпизодам популярного сериала "Игра престолов".

Помимо этого в распоряжении киберпреступников оказалась и другая информация об "Игре престолов", конфиденциальная переписка сотрудников канала, а также пароли.

При этом один из хакеров опубликовал видеообращение, в котором потребовал от руководства телеканала заплатить выкуп в размере "шестимесячного дохода (хакерской группы - ИФ) в биткойнах" в течение трех дней.

АП отмечает, что хакеры ранее сообщали, что зарабатывают посредством своей незаконной деятельности до $15 млн в год.

В руководстве телеканала заявляют, что расследуют инцидент и сотрудничают с полицией и экспертами.