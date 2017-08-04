Луценко просит Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Балчуном

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой правления ПАО "Укрзализныца" Войцехом Балчуном, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на соответствующее обращение, имеющееся в распоряжении издания.

По его информации, в обращении от 2 августа Ю.Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".

В частности, расследуется факт присвоения служащими "Укрзализныци" в 2015-2017 гг. государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивных договоров.

Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника департамента локомотивного хозяйства УЗ, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.

В обращении упоминается, что в конце 2016 прокуратура в Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц "Укрзализныци", которые завладели государственными средствами на сумму свыше 1,3 млн грн.

Кроме того, в тексте упоминается еще несколько дел, где фигурируют чиновники железнодорожного монополиста. В частности, расследование военной прокуратуры по факту разглашения работниками "Укрзализныци" сведений, составляющих государственную тайну.

Также указывается, что компания проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещение составили 22 млн грн).

"Учитывая изложенное считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном", - говорится в обращении.