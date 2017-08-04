Вооружение в жилых кварталах и подле них размещают обе стороны конфликта на Донбассе, - Хуг

Вооружение в жилых кварталах населенных пунктов размещают как на подконтрольных боевикам, так и правительству территориях, указывают в СММ ОБСЕ.

"На минувшей неделе наблюдатели зафиксировали 43 единицы вооружения, размещенных "с нарушением соответствующих линий отвода" – 24 в подконтрольных и 19 в неподконтрольных правительству районах", - сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве в пятницу.

По его словам, 29 июля беспилотник миссии зафиксировал 122-мм миномет, в подконтрольном "ДНР" микрорайне Трудовских Петровского района в Донецке.

"На расстоянии лишь 350 м от жилого массива этот миномет является непосредственной угрозой для местных жителей, поскольку неминуемым является огонь в ответ…Не удивительно, что мы фиксируем много жертв среди гражданского населения именно в этом районе", - отметил он.

А.Хуг также отметил, что т.н.ДНР попыталась спрятать от наблюдателей вооружение.

По словам замглавы миссии, с 6 мая только в микрорайоне Трудовских погибли 3 и получили ранения 20 жителей, а патрули СММ сталкивались с ограничениями в своей работе со стороны "ДНР".

"Так называемая "ДНР" - не единственная, кто размещает вооружение в жилых районах и возле них", - заявил А. Хуг.

В доказательство своих слов он продемонстрировал изображение, снятое, по его утверждению, беспилотником СММ 20 июля текущего года.

"Зафиксированы два миномета рядом с жилым массивом в подконтрольном правительству поселке Пески", - сказал А.Хуг.

Первый замглавы миссии также рассказал, что наблюдатели зафиксировали протест жителей подконтрольного властям Украины н.п.Сопино (Донецкая обл.) против окопов и бриндажей военных в их селе.

"Люди, которые принимают решения размещать силы, средства и позиции в жилых районах, также отказываются разводить силы даже на трех согласованных участках, а именно в районе Станицы Луганской, Петровского и Золотого", - отметил А.Хуг.