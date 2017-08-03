События

19:00 03.08.2017

Жара уже унесла жизни по крайней мере двух человек

В Луцке вечером в среду, 2 августа, около 19:00 от жары умерла женщина, сообщает местное издание Волынь-24.

"Очевидцы рассказывают, что на проспекте Соборности в троллейбусе №15а женщине стало плохо и она упала на пол. Спасти ее не удалось. Женщине было за 60 лет", - говорится в сообщении.

На следующий день мужчина скончался на улице во Львове. "Мертвого мужчину обнаружили сегодня на улице Пасечной во Львове прохожие. На вид ему приблизительно 65 лет", - сообщает местное издание "Варта1" со ссылкой на очевидцев.

"Сейчас на месте работают полиция и медики скорой помощи. Предварительная версия причины смерти - проблемы с сердцем. Врачи не исключают, что сердце немолодого мужчины не выдержало чрезмерную жару", - говорится в сообщении.

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В Украине 2-3 августа удерживается сухая жаркая погода: температура воздуха днем составляет 29-34 градусов, без осадков.

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