События

12:32 03.08.2017

Жара в Киеве с начала августа побила два температурных рекорда

В Киеве август начался жарой, которая уже побила два температурных рекорда. В частности, ночь на 3 августа оказалась самой теплой за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.

По данным наблюдения метеостанции Центральной геофизической обсерватории, 2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +28,9°С, таким образом, на 0,6°С был превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, установленный в 2010 году.

Учитывая прогноз Укргидрометцентра, вероятно, это не последний температурный рекорд нынешнего лета, отмечают в Центральной геофизической обсерватории.

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