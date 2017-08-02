События

09:57 02.08.2017

Президент Украины поздравил воинов и ветеранов ВДВ ВСУ с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко поздравил воинов и ветеранов Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины с Днем рода войск.

"Натренированные на выполнение важных задач в условиях невероятных физических и психологических нагрузок, вы всегда там, где труднее, где нужна отвага и стойкость, скорость и решительный натиск. Не существует препятствий, которые бы вы не преодолели, нет противника, который бы смог вам противостоять. Все это сделало вас звездной элитой Вооруженных сил Украины", - говорится в поздравлении П.Порошенко, обнародованном на сайте главы государства в среду утром.

Президент отметил, что именно на примере мужественных действий бойцов ВДВ на передовых позициях Донбасса мир понял, что украинская армия по уровню профессионализма ее воинов способна защитить свое Отечество от любого агрессора.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью наших боевых побратимов, которые во время проведения антитеррористической операции отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им слава", - добавил П.Порошенко.

От имени украинского народа он выразил искреннюю благодарность всему личному составу и ветеранам Высокомобильных десантных войск за героизм, самоотверженность и верность воинскому долгу.

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