Количество погибших на производстве в Украине за 7 мес. снизилось на 3%

На предприятиях Украины с января по 31 июля 2017 года смертельно травмировано 196 человек, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда этот показатель составлял 203 чел., сообщила Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) со ссылкой на данные оперативного учета.

Как уточняет Гоструда, за указанный период основными видами происшествий, приведших к несчастным случаям с летальным исходом, связанным с производством, были дорожно-транспортные происшествия, наезды транспортных средств и происшествия на железнодорожном транспорте - 64 чел. (33% общего количества погибших), в результате падения, обрушения предметов, материалов, породы, почвы - 37 чел. (19%), падения пострадавших – 24 чел. (12%), действие движущихся предметов и деталей – 19 чел. (10%), взрывов - 16 чел. (8%), поражения электротоком - 15 чел (8%).

С 1 по 30 июля 2017 года на предприятиях Украины смертельно травмировано 39 чел., тогда как в аналогичном периоде прошлого года - 34 чел.

Кроме того, как сообщает Гоструда, в период с 24 по 30 июля 2017 года смертельно травмировано 12 человек: 3 человека - на предприятиях Киевской области, два - на предприятиях Полтавской области, по 1 человеку - на предприятиях Волынской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Львовской, Черкасской и Черниговской областей. ЧП произошли: в агропромышленном комплексе погибло 7 человек, в строительстве - два, в энергетике, металлургической промышленности и в социально-культурной сфере – по одному.

Как сообщалось, на предприятиях Украины в течение 2016 года смертельно травмировано 397 чел., что на 6% больше по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составлял 375 чел.

В том числе за год в результате боевых действий на востоке страны на производстве погиб один человек, тогда как за весь 2015 год из-за боевых действий - 20.

Основными видами происшествий, приведших к несчастным случаям с летальным исходом, связанным с производством, в прошлом году были дорожно-транспортные происшествия и наезды транспортного средства - 136 чел. (34% общего количества погибших), падения пострадавших – 65 чел. (16%), в результате падения, обрушения предметов, материалов, породы, почвы - 61 чел. (15%), действие движущихся предметов и деталей – 46 чел. (12%), поражение электрическим током – 29 чел. (7%).

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