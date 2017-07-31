События

12:35 31.07.2017

Украинка пыталась вывезти в Польшу ребенка по поддельному разрешению отца

Во Львовской области в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники Мостиского отряда не допустили незаконного вывоза малолетнего ребенка за пределы Украины.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне гражданка Украины вместе со своим семилетним ребенком направлялись в соседнюю страну через пункт пропуска "Краковец".

"Во время проверки документов выяснилось, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу поддельный. Ведь мужчина на момент выдачи данного поручения на территории Украины не находился", - сказано в сообщении.

По данному факту были проинформированы представителей Национальной полиции о признаках возможного уголовного преступления ст.358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Женщина вместе с ребенком передана в правоохранительные органы.

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