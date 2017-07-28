Насиров и его сообщник уведомлены об изменении подозрения

Отстраненному главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роману Насирову и руководителю департамента ГФС Владимиру Новикову сообщено об изменении подозрения и завершении досудебного расследования, материалы уголовного производства открыты для ознакомления, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"По результатам проведенного досудебного расследования в уголовном производстве в отношении гражданина Украины и Великобритании – главы ГФС Украины Насирова Р.М., а также руководителя департамента ГФС Украины Новикова В.К., им сообщено об изменении ранее объявленного подозрения, о завершении досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства в порядке ст. 290 УПК Украины", - говорится в сообщении САП на странице в Фейсбуке в пятницу.

В прокуратуре указали, что согласно окончательному подозрению, Р.Насиров, кроме ранее инкриминируемого злоупотребления властью и служебным положением (ст. 364 УК Украины), подозревается также в служебном подлоге (ст. 366 УК Украины), совершенном при принятии решений о рассрочке налоговых обязательств и долга, а также во время информирования Министерства финансов Украины об отсутствии рассрочек, выходящих за пределы одного бюджетного года (которые предоставлялись ООО "Надра Геоцентр", ООО "Фирма ХАС", ООО "Карпатнадраинвест").

В настоящее время собранная доказательная база в уголовном производстве оценена прокурорами как достаточная для завершения досудебного расследования и, при отсутствии доказательств стороны защиты, которые опровергали выдвинутое подозрение, для направления в суд обвинительного акта.

В то же время сторона защиты через административный суд пытается доказать, что действия Р.Насирова были законными, решение суда ожидается до 5 августа текущего года.

Как прогнозируют в САП, окончательной точкой досудебного расследования в ряде уголовных производств должна стать экстрадиция народного депутата Александра Онищенко в рамках "газового дела" и оценка его действий украинским судом в совокупности с другими лицами, принимавшими участие в организованных им противоправных действиях.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) также подтвердили, что расследование роли главы ГФС в этом "газовом деле" завершено.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении главы Государственной фискальной службы (ГФС) и руководителя департамента погашения долга ГФС. 28 июля стороне защиты открыт доступ к материалам дела", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Ранее в пятницу руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что до конца дня планируется объявить об окончании досудебного расследования в отношении отстраненного главы ГФС Р.Насирова. Он также выразил надежду, что сторона защиты ознакомится с материалами дела в "разумные сроки".

Как сообщалось, детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Р.Насирова 2 марта 2017 года, после чего задержали его в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский районный суд Киева 7 марта избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.

2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения.