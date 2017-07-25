Новый фильм про Джеймса Бонда с Крейгом в главной роли выйдет в ноябре 2019 года

Новый, 25-й по счету фильм про агента Джеймса Бонда выйдет на экраны в США 8 ноября 2019 года, говорится в пресс-релизе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и продюсерской компании Eon Production.

Сценарий к фильму напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над последними шестью частями франшизы.

Кто станет режиссером и исполнителем главной роли, не сообщается, однако ранее The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что агента 007 вновь сыграет британец Дэниэл Крэйг.

Между тем после премьеры последнего фильма, "Спектр", который вышел на экраны в ноябре 2015, 49-летний актер заявил: "Я скорее порежу себе вены, чем сыграю в еще одном фильме про Бонда. C ролью покончено. Мне хочется двигаться дальше". СМИ сообщали, что за съемку в еще двух картинах про спецагента ему пообещали гонорар в размере $150 млн.

Всего Дэниэл Крейг снялся в четырех сериях бондианы. Последний (крайний) фильм - "Спектр" вышел на экраны в ноябре 2015 года, режиссером ленты был Сэм Мендес.