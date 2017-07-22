Гран-при ОМКФ-2017 получил фильм "Король бельгийцев"

Гран-при восьмого Одесского международного кинофестиваля получил фильм Джессики Вудворт и Петера Бросенса "Король бельгийцев", передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Фильм рассказывает о вымышленном короле Николасе III, которого в ходе иностранного вояжа застала новость о распаде страны. В связи с этим он пытается вернуться на родину, однако из-за стихийного бедствия все полеты отменены, и монарху приходиться добираться домой окольными путями.

Статуэтку "Золотой Дюк" за лучшую режиссерскую работу вручили Нане Эквтимишвили из Грузии за фильм "Моя счастливая семья". Лучшими актерами кинофорум признал Ия Шуґашвили и Цися Квамсашвили, сыгравших в этом же фильме.

Лучшим иностранным фильмом ОМКФ-2017 стала работа испанского режиссера Карлы Симон "Лето 1993". В категории документального кино первое место заняла картина Сергея Буковского "Главная роль".

Приз за лучший украинский полнометражный фильм получил Dixieland Романа Бондарчука. А лучшей украинской короткометражкой признана "Выпуск 97" Павла Острикова.

Специальную награду жюри международного конкурса получил фильм режиссера из Китая Цзьюнь Гень за работу "Свободно и легко".

Также на ОМКФ вручили статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство польскому режиссеру Агнешке Холланд, снявшей фильмы "Таинственный сад", "Полное затмение" и "Переписывая Бетховена". Вторую такую статуэтку получила французская актриса Изабель Юппер.

Как сообщалось, селекционная комиссия ОМКФ-2017 отобрала 12 фильмов из Китая, Украины, Сербии, Австрии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании.

В Национальной конкурсной программе ОМКФ в этом году были заявлены 6 полнометражных и 17 короткометражных фильмов.