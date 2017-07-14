В Одессе начался международный кинофестиваль

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) в восьмой раз стартовал в Южной пальмире в пятницу вечером.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", открытие кинофорума началось с традиционной "красной дорожки" в Одесском национальном театре оперы и балета, по которой прошлись режиссеры представленных на конкурс фильмов, актеры, политики, в т.ч. глава Одесской обладминистрации Максим Степанов и мэр Одессы Геннадий Труханов с супругами, музыканты, писатели, в т.ч. Михаил Жванецкий, и другие.

Фильмом-открытием ОМКФ выбрана картина французского писателя и режиссера Карин Тардье "Чтобы быть уверенным", премьера которой состоялась в этом году на 70-ом Каннском кинофестивале.

А в субботу в рамках ОМКФ-2017 на Потемкинской лестнице пройдет открытый показ немого кино. Картина "Дамское счастье" 1930 года будет сопровождаться живой музыкой.

Как сообщалось, селекционная комиссия отобрала 12 фильмов из Китая, Украины, Сербии, Австрии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании, которые будут соревноваться за Гран-При Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) - "Золотого Дюка" - и другие награды Международного конкурса.

В Национальной конкурсной программе ОМКФ в этом году заявлено 6 полнометражных и 17 короткометражных фильмов, а две украинские ленты будут участвовать одновременно в Международном и Национальном конкурсах. Также на Одесском кинофестивале состоится мировая премьера фильма "Уровень черного" украинского режиссера Валентина Васяновича.

Жюри кинофестиваля в этом году возглавит Кристиан Петцольд – немецкий режиссер, среди наград которого "Серебряный Медведь" 62-го Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру (фильм "Барбара"). Также в состав Международного жюри вошли: актриса турецкого происхождения Сибель Кекилли – обладательница премий Lola, Bambi и Undine Awards; Римма Зюбина – актриса кино и театра, обладательница премии "Золотая Дзига" за лучшую женскую роль в фильме "Гнездо горлицы"; Тудор Джурджу – член Европейской киноакадемии, основатель и президент Международного кинофестиваля в Трансильвании, инициатор создания Национальной кинопремии Румынии, основатель продюсерской компании Libra Film, кинопрокатной компании Transilvania Film; композитор Евгений Гальперин, музыка которого звучит саунтреком ко многим кинолентам, среди которых "Малавита" (реж. Люк Бессон), "Битва за Севастополь" (реж. Сергей Мокрицкий), "Девять жизней" (реж. Барри Зонненфельд) и др.

Кинофорум пройдет с 14 по 22 июля 2017 года.