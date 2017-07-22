Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют движение транспорта военного типа в направлении от и к границе Украины с РФ в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует движение транспортных средств военного типа в направлении от и к границе Украины с Россией в Донецкой области неподалеку от блокпоста в Новоазовске.

"Больше транспорта военного типа в направлении от/к границе Украины с РФ. СММ не пускают на блокпост в Новоазовске уже больше 2 часов – нарушение Минска продолжается", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ в микроблоге в Твиттере в субботу днем.

Ранее СММ сообщала об отсутствии доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск: "2 патруля СММ остановили на блокпосте. Другой гражданский транспорт проезжает".

Позднее в СММ ОБСЕ проинформировали, что находятся на блокпосту в Новоазовске более 1,5 часов. "Патрули СММ видят там движение многих транспортных средств военного типа", - подчеркнуто в сообщении.

Там отметили, что СЦКК не устраняет нарушение. "Старший по рангу член т.н. "разведки ДНР" цитирует "приказы" на отказ в доступе СММ #ОБСЕ", - сообщили наблюдатели.

Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев отреагировал на данную ситуацию, отметив, что Россия должна прекратить запугивать СММ ОБСЕ.

"Россия должна прекратить запугивание @OSCE_SMM и обеспечить ее беспрепятственный доступ, в том числе к украинско-российской границе!" – написал представители МИД в микроблоге в Твиттере.