Луценко анонсировал увеличение зарплаты сотрудникам прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о повышении заработных плат сотрудникам прокуратуры.

Во время оперативного совещания с руководством прокуратур восточной и центральной Украины в Днепре в пятницу, Ю.Луценко выразил надежду, что президент Украины подпишет закон, который позволит увеличить зарплату руководителям прокуратур от 25-30%, сотрудникам - почти на 70%.

По словам генпрокурора, руководитель региональной прокуратуры сейчас получает 23-33 тыс. грн, а после повышения его заработная плата составит 27-44 тыс. грн, зарплата начальника управления региональной прокуратуры вырастет с 14-23 тыс. грн до 18-33 тыс. грн, регионального прокурора - с 10-15 тыс. грн до 15-26 тыс. грн, старшего следователя - с 11-17 тыс. грн до 16-29 тыс. грн, следователя региональной прокуратуры -с 10,5-15,5 тыс. грн до 15,5-28,5 тыс. грн. Все будет зависеть от стажа работы, подчеркнул Ю.Луценко.

По местным прокуратурам зарплаты изменятся так: руководители местных прокуратур получают 21-29 тыс. грн, а будут получать 22-35 тыс. грн, у начальников отделов этих прокуратур зарплата вырастет с 12-17,5 тыс. грн до 17,5-26,5 тыс. грн, у следователей этих прокуратур - с 10-14,5 тыс. грн до 14,5-22,5 тыс. грн.

Ю.Луценко также сказал, что для него лично и сотрудников Генеральной прокуратуры повышение заработной платы составит 30%. Цифры он не уточнял.

Кроме того, генпрокурор рассказал о проверках и увольнениях в рядах руководителей местных прокуратуры. В частности, Ю.Луценко сообщил, что уже уволил трех высокопоставленных работников областных прокуратур, а еще по четырем дела находятся на рассмотрении Совета прокуроров.

"По результатам совещания, проведенного с прокурорами Крыма, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской областей, города Киева в Совет прокуроров Украины направлено 7 материалов об освобождении от административных должностей 2-х заместителей прокуроров областей и 5-ти руководителей местных прокуратур", - сказал Ю.Луценко.

По его словам, Советом прокуроров рассмотрено три материала и даны рекомендации об увольнении первого заместителя прокурора Житомирской области, заместителя прокурора АР Крым, руководителя Киевской местной прокуратуры №2. "Вчера я подписал соответствующие приказы", - уточнил Ю.Луценко.

В отношении еще 4 руководителей местных прокуратур материалы находятся на рассмотрении, и по заключению Совета прокуроров будут подписаны соответствующие приказы.

Кроме того, по данным Ю.Луценко, прокуроры Черкасской и Житомирской областей передали еще 5 материалов о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя Каменец-Подольской прокуратуры, заместителя руководителя Черкасской местной прокуратуры, начальника Жашковского отдела Уманской местной прокуратуры, начальника Монастерищенського отдела Уманской местной прокуратуры и прокурора Шевченковского отдела Звенигородской местной прокуратуры.