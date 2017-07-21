ГПУ выявила преступную схему растраты средств ПАО "Мотор Сич"

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Национальной полиции выявил преступную схему растраты средств ПАО "Мотор Сич" в сумме более 350 млн грн, с последующим их присвоением, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Установлено, что в течение 2013-2016 годов должностные лица ПАО "Мотор Сич" приобрели "мусорные" ценные бумаги, путем перечисления денежных средств в сумме более 350 млн грн на расчетные счета ряда предприятий с признаками фиктивности, которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, на сегодняшний день завершено проведение обысков на основных объектах и по месту жительства ключевых фигурантов, задействованных в противоправной схеме, вследствие чего были изъяты 500 тыс. долл. и значительный объем антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте.

Досудебное расследование продолжается.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.