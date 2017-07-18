В Кремле назвали слова Захарченко о Малороссии его личной инициативой и подчеркнули приверженность минским договоренностям

Слова главы боевиков ОРДО (т.н. "ДНР") Александра Захарченко о создании Малороссии - это его личная инициатива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой", - сказал Д.Песков во вторник журналистам.

По его словам, "в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ".

"Мы остаёмся приверженными минским договорённостям", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.