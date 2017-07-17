События

12:43 17.07.2017

Абитуриентам разрешили подавать в вузы документы в бумажной форме

Министерство образования и науки Украины разрешило абитуриентам, не имеющим возможности по техническим причинам подать электронное заявление в вузы, подавать бумажную версию.

"Министерство образования и науки разрешило подавать заявления в вузы в бумажной форме тем абитуриентам, которые не могут по техническим причинам создать электронные кабинеты", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, с 15 июля 2017 года абитуриенты могут подать заявление и документы в бумажной форме, если в присутствии представителя приемной комиссии вуза будет проверена невозможность создания электронного кабинета.

По результатам рабочего дня приемная комиссия вуза должен отправлять в госпредприятие "ИнфоРесурс" таблицу установленного образца с данными поступающих.

В сообщении подчеркивается, что решение было принято, прежде всего, для того, чтобы заявления успели подать те абитуриенты, которые уже сейчас должны проходить творческие конкурсы.

"Из-за введения нового программного обеспечения с усиленными требованиями к идентификации поступающих сейчас случаются отдельные случаи отказа в регистрации электронных кабинетов, связанные с различиями в регистрационных данных", – отмечено в сообщении.

В то же время подчеркивается, что возможность подачи бумажных заявлений распространяется только на тех абитуриентов, которые в силу несовпадения в системе не могут зарегистрировать электронные кабинеты. Если же кабинет уже успешно создан, но есть проблемы с подачей заявлений, необходимо обратиться в сервис поддержки по вопросам регистрации по номерам: (044) 239-86-18, (095) 281-13-54, (067) 551-24-74, (093) 342-38-63.

По информации ГП "ИнфоРесурс", сейчас в системе уже создано 137,7 тыс. электронных кабинетов поступающих и зарегистрировано 563,5 тыс. заявлений абитуриентов о допуске к участию в конкурсе, из которых в электронной форме подано 348,8 тыс. заявлений.

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